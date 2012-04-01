С логотипа клуба Real Madrid на Ближнем Востоке исчезнет крест. Об этом со ссылкой на испанскую футбольную газету Marca сообщает арабское христианское агенство Linga. Также сообщается, что эти изменения были «сделаны из уважения к исламской религии».

Клуб объединенного королевства Арагона и Кастилии Real Madrid совместно с ОАЭ приступает к строительству уникального проекта – Real Madrid Resort Island, грандиозного комплекса, состоящего из огромного стадиона и шикарных отелей, который расположится в 45 километрах от аэропорта Дубаи на насыпном острове.

«Этот экстраординарный комплекс привлечет миллионы людей, ищущих качественные услуги досуга», - сказал президент клуба Флорентино ПЕРЕС на пресс-конференции.

Комплекс стоимостью в $1 миллиард (758 миллионов евро) и поддержанный правительством ОАЭ, как намечают, откроется в январе 2015.

Православие.Ru