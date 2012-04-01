В Македонии будет парк в честь прорицательницы Ванги

В Македонии будет разбит парк вокруг источника, близ которого известная прорицательница Ванга в раннем детстве потеряла зрение, сообщает македонское издание «Нова Македония».

Идея устроить в македонском Ново-Селе близ Струмицы мемориальный парк в честь болгарской прорицательницы Ванги приурочена к её столетию. Расположить посадки планируется вокруг ручья, во время прогулки у которого, по преданию, маленькая Евангелия внезапно ослепла, но якобы получила удивительные способности по лечению и предвидению судеб людей.

В проекте участвуют несколько бизнесменов и представителей местных властей, которые надеются, что создание подобного парка будет способствовать не только сохранению памяти о прорицательнице, но и развитию туризма в Ново-Селе.

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