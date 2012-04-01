Библию переведут на все 6 800 языков мира

К 2050 г. Библию можно будет прочитать на любом из существующих ныне в мире 6 800 языков. Такой прогноз в интервью агентству idea высказала глава германской организации «Wycliff» Анжелика Марш.

До сих пор около 340 млн человек, говорящих примерно на 2000 языках, не могут прочитать Библию на своем родном языке. Большинство из них используют перевод Священного Писания на английский язык. Однако это похоже на ситуацию, когда «суп едят вилкой», считает Анжелика Марш.

Организация Wycliff»названа в честь английского философа и теолога Джона Уиклифа (1330—1384), переведшего Библию на английский язык. Она действует в 70 странах мира и в ней работают более 6000 сотрудников, владеющих 1400 языками. Члены этой организации работают более чем в 90 странах мира, где обучают людей чтению и письму на их родном языке.

Богослов.