У гроба главы Коптской церкви погибли 5 египтян

Пять египтян погибли в результате давки, которая произошла у гроба недавно усопшего патриарха Коптской христианской церкви папы Шенуды Третьего, захороненного в местности Вади-Натрун в 100 километрах севернее Каира.

Как сообщает РИА "Новости", трагедия случилась в монастыре преподобного Бишоя, куда 21 марта был доставлен гроб с телом коптского патриарха и где он, согласно собственному завещанию, был захоронен.

Среди погибших три женщины, одну из которых до сих пор не удалось опознать, мужчина 46-ти лет и двенадцатилетний мальчик. Еще одна египтянка получила серьезные ранения и доставлена в госпиталь.

По свидетельству монахов-коптов, после захоронения папы Шенуды Третьего в Вади-Натрун ежедневно к стенам монастыря стекаются тысячи паломников-христиан со всего Египта, чтобы поклониться гробу патриарха. В субботу в монастырь приехало особенно много паломников, и трагедию предотвратить не удалось.

17 марта коптская церковь Египта официально объявила, что папа Шенуда Третий скончался на 89-м году жизни в Каире после продолжительной болезни.

Во время прощания с патриархом, которое проходило в кафедральном соборе святого Марка в центре египетской столицы, в самом храме и около него собралось до полумиллиона христиан-коптов. В те дни также не обошлось и без печальных инцидентов - за время прощания с папой Шенудой Третьим из-за давки в толпе несколько человек погибли, более десяти были ранены.

Глава Коптской церкви был похоронен 20 марта.