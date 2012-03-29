Старик в одиночку высекает в скалах православные церкви

Глубоко верующий ткач Аба Дефар в одиночку высек четыре православных церкви в скалах Эфиопского нагорья. ВИДЕО

Раньше Аба Дефар был семейным человеком и ткачом по профессии, пишет Oddity Central. Однако, все изменилось после сна, привидевшегося ему в 1959 году. В этом сне Дефар увидел Святого Духа, показывавшего ему церковь, вырубленную в скале. На протяжении следующих 30 лет сон постоянно повторялся, но Дефар не знал, что с этим делать, пока однажды ему не приснился другой сон, изменивший его жизнь.

В этом сне, рассказывает Дефар, он увидел одетого в белое монаха, держащего в руках длинный крест, на плече которого сидел белый голубь. После этого ткач решил, что видение обязывает его исполнить некий духовный долг, а именно – приступить к высечению в скалах виденных им церквей.

«Святой Дух сказал мне поймать летящего орла, – говорит Аба Дефар. – Это невозможное задание, однако однажды орел практически сам влетел мне в руки».

Дефар воспринял это как знак того, что невозможное возможно, и собственноручно, в одиночку, с помощью лишь простых инструментов высек четыре православных церкви в скалах.

Фокус.ua