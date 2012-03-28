Началось строительство первого православного храма в Руанде

В марте 2012 г. по благословению Александрийского Патриарха Феодора II в столице Руанды — Кигали — началось строительство первого православного храма во имя Святой Троицы.

Строительство курирует Братство православной внешней миссии г. Салоники.

Храм будет расположен в 2 км от нового международного аэродрома.

20 тыс. евро на строительство пожертвованы благотворителем, который пожелал остаться неизвестным, еще 15 тыс. евро собраны верующими.

Седмица.Ru