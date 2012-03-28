Началось строительство первого православного храма в Руанде
04:27, 28 марта 2012Мир
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В Кигали - столице страны
В марте 2012 г. по благословению Александрийского Патриарха Феодора II в столице Руанды — Кигали — началось строительство первого православного храма во имя Святой Троицы.
Строительство курирует Братство православной внешней миссии г. Салоники.
Храм будет расположен в 2 км от нового международного аэродрома.
20 тыс. евро на строительство пожертвованы благотворителем, который пожелал остаться неизвестным, еще 15 тыс. евро собраны верующими.
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