В греческом храме прихожанам раздали две тонны рыбы

В храме святого Пантелеимона города Родос, что на одноименном острове, в Благовещение, (которое здесь отпраздновали 25 марта, так как Элладская Церковь живет по григорианскому календарю) приходской священник отец Христо раздал своей пастве почти 2 тонны свежей рыбы, - таким образом он хотел быть уверенным том, что в его приходе нет семьи, где в праздник остались бы без рыбы.

Греческие СМИ сообщили, что местные рыбаки сделал жест и предоставили бесплатную рыбу.

Еще каждый год на Вербное воскресенье отец Христо дарит своим прихожанам одну тонну оливкового масла, 800 куличей и 8000 яиц.

Рravoslavie.ru