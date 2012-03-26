В Китае арестовали 70 христиан

Членов китайской домашней церкви, встречи которой проходили почти 20 лет, арестовала полиция. Инцидент произошел на западе Китая, в районе Синьцзян, где в дом пастора ворвались полицейские с требованиями немедленно прекратить «несанкционированную, незаконную встречу».

Работники полиции конфисковали у христиан Библии, псалтыри, ноутбуки, образовательные DVD и другие материалы, но отказались предоставить квитанцию на конфискованные предметы, как того требует закон.

Затем в полицейский участок забрали 70 христиан, где их сфотографировали и допросили, некоторых продержали двое суток.

Пастора и его жену допрашивали еще и на следующий день и приказали прекратить проведение встреч в их доме.

Католический обозреватель

