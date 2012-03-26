В Никарагуа собак лечит статуя Святого Лазаря

Собаке поможет не ветеринар, а Святой Лазарь. По крайней мере в это верят некоторые жители Никарагуа.

В одной из церквей в столице латиноамериканской страны массово несут четвероногих. Все одеты как дети на первое причастие.

Людей так много, что к статуе Святого Лазаря - покровителя животных - собак передают на руках. Их хозяева верят, если животные получат благословение от святого, то больше не будут болеть.

Боско ПЕРЕС, владелец собаки:

- Нога у собаки была сломана мачете. Ветеринар сказал - вряд ли поможет, поскольку пострадали сухожилия. Мы попросили помощи у Святого Лазаря и, представьте, ей стало лучше.

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