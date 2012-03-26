Англиканская церковь выберет главу с помощью Twitter

Англиканская церковь решила прибегнуть к помощи сервиса микроблогов Twitter в выборе своего главы - архиепископа Кентерберийского.

Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Прежде чем представлять британскому премьер-министру кандидатуры на пост архиепископа, представители церкви спросят мнение общественности - в своем микроблоге и в церковной прессе. Их будет интересовать, утверждает издание, точка зрения представителей всех религий и конфессий, а также атеистов и агностиков.

Из вероятных кандидатов на пост главы англиканской церкви больше всего подписчиков у архиепископа Йоркского Джона СЕНТАМУ (John Sentamu). Его микроблог читают более 21 тысячи человек. У официального твиттера самой церкви подписчиков немногим более 13 тысяч, отмечает Лента.ру.

На данный момент пост архиепископа Кентерберийского занимает Роуэн УИЛЬЯМС, однако в середине марта он объявил о своем намерении сложить сан из-за непрекращающихся споров о рукоположении в священники гомосексуалистов и женщин. Чтобы назначить его преемника, специальный комитет должен представить две кандидатуры премьер-министру Великобритании. Ранее выбор этих кандидатур проходил без консультаций с представителями общественности.

Как ожидается, имя нового архиепископа Кентерберийского станет известно в конце мая.