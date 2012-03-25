На Ближнем Востоке проживает около 15 млн. христиан

Если в начале ХХ века около 25% жителей Ближнего Востока были христианами, сегодня их лишь 5% (в совокупности около 15 млн., из которых более половины — египетские копты), сообщил президент Института Израиля и Ближнего Востока Евгений Сатановский.

«В наши дни относительная численность коптов по сравнению с 1970-ми годами уменьшилась примерно вдвое. Она составляет около 8 млн. человек и сокращается стремительными темпами», — пишет Е.Сатановский в статье, опубликованной в газете «Московские новости».

С начала 2011 года, до парламентских выборов в Египте, на которых «Братья-мусульмане» и салафиты завоевали абсолютное большинство голосов, она снизилась более чем на 100 тыс. человек при нарастающих темпах эмиграции. Смерть главы Коптской церкви Шенуды III неизбежно ускорит этот процесс, считает эксперт.

По его словам, межконфессиональные отношения в регионе на протяжении всего последнего века — «это абсолютная катастрофа», и единственные страны этой части света, где христиане могут чувствовать себя сравнительно спокойно, — Израиль и шиитский Иран.

Как сообщил политолог, в Ираке в 1987 году жило около 1,5 млн. христиан, в 2003 году — около 850 тыс., а в 2012 году — не более 400 тыс. В Сирии в начале XX века треть населения исповедовала христианство, сегодня — менее 10%. В Ливане в 1932 году христиане составляли 55% населения страны, а в 2011 году — около 30%. В Иордании относительная численность христиан снизилась за столетие на 10%.

В Палестине в 1949 году христиане составляли 10% населения, или 21% неевреев, а сегодня за пределами Израиля их только 1,5% (около 50 тыс. человек). В самом Израиле в абсолютных величинах количество христиан не уменьшается, составляя в Иерусалиме около 15 тыс. человек, хотя из-за низкой рождаемости падает их доля в населении.

«Однако катастрофическое уменьшение их числа в Палестине после начала «мирного процесса» как в Иудее и Самарии, контролируемых ПНА, так и в Газе, несомненно, является «заслугой» покойного Ясира Арафата и его преемников, а также их конкурентов из ХАМАС и «Исламского джихада», — заявил Е.Сатановский.

Богослов.