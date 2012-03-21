Парижские синагоги получили письма с угрозами

Французская полиция начала расследование в связи с тем, что две синагоги в Париже получили письма с угрозами.

Накануне неизвестный обстрелял толпу у еврейской школы в Тулузе, в результате чего четыре человека погибли. Президент Франции Николя Саркози назвал произошедшее национальной трагедией.

Президентская кампания в стране приостановлена.

Седмица.

