Парижские синагоги получили письма с угрозами
00:05, 21 марта 2012Мир
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Начато расследование
Французская полиция начала расследование в связи с тем, что две синагоги в Париже получили письма с угрозами.
Накануне неизвестный обстрелял толпу у еврейской школы в Тулузе, в результате чего четыре человека погибли. Президент Франции Николя Саркози назвал произошедшее национальной трагедией.
Президентская кампания в стране приостановлена.
Седмица.
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