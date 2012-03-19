В Финляндии горел православный монастир

В минувшее воскресенье вечером в главном здании Валаамского Спасо-Преображенского (Ново-Валаамского) монастыря в городе Хейнявеси на востоке Финляндии вспыхнул пожар. По предварительным данным, ущерб, нанесенный огнем, оценивается в сотни тысяч евро.

Тушение пожара продолжалось до глубокой ночи, и лишь к утру стало возможным начать разбор завалов, причиненных возгоранием.

Теперь деревянному усадебному зданию постройки 40-х годов ХIХ века предстоит серьезный ремонт, из-за которого в этом году будет невозможен традиционный пасхальный прием в этом здании.

Руководивший работавшими на месте ЧП пожарными расчетами Исмо Вирхо сообщил, что "крыша и чердачные помещения трехэтажного дома выгорели полностью, возгорание могло начаться в неиспользуемых жилых помещениях на чердаке". При этом Вирхо считает маловероятной версию поджога. Точная причина пожара будет установлена в ходе расследования, которое начнется утром, однако, по предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неисправной электропроводки.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. От огня удалось спасти десятки икон и картин, представляющих историческую и художественную ценность, - они хранились на втором этаже здания. С нижних этажей эвакуировали также часть уникальной антикварной мебели начала 1800-х годов эпохи рококо и классицизма, и привезенной в обитель в середине ХХ века основателями монастыря.

NEWSru.