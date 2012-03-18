Жители Нью-Йорка получили в подарок собор св. Патрика

К празднику жители Нью-Йорка получили долгожданный подарок - кафедральный собор св. Патрика, возведенный в 1877-1878 годах. Он вскоре будет отреставрирован. Масштабные работы, которые займут не менее двух лет, обойдутся городу в 175 млн. долларов, сообщает ИТАР-ТАСС.

Традиционный парад по случаю Дня святого Патрика прошел в субботу на Манхэттене. Уличное шествие в Нью-Йорке, в котором на этот раз приняли участие более 200 тыс. человек, считается самым главным парадом в честь покровителя "изумрудного острова".

В параде принимали участие полицейские и пожарные города, среди которых много людей с ирландскими корнями. Вместе с тем в праве участвовать в шествии уже в который раз было отказано представителям сексуальных меньшинств.

Традиционным цветом Дня Святого Патрика является зеленый. В связи с этим изумрудный оттенок приобрели многие американские достопримечательности: экологически безопасные красители были добавлены в Ниагарский водопад /с обеих сторон - американской и канадской/, знаменитый фонтан перед Белым домом, реку Чикаго в одноименном городе. В Нью-Йорке в честь праздника в зеленый цвет подсвечены верхние этажи зданий.

Ирландцы глубоко чтят своего святого, который, согласно преданию, в V веке принес в Эйре /историческое название Ирландии/ христианство с континента. В Соединенных Штатах для выходцев из Ирландии это особый праздник. Учитывая, что 36 млн. американцев - около 12 проц. населения страны - считают себя потомками ирландцев, День св. Патрика является для них одним из самых любимых. Каждый год этот праздник проходит под девизом: "В День Святого Патрика все становятся ирландцами!".