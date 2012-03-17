В Лондоне запретили раздавать «Олимпийские Библии»

На прошлой Олимпиаде, которая проходила в коммунистическом Китае, Библейское общество распространяло Библии с олимпийской символикой. Как оказалось, на Лондонской олимпиаде-2012 порядки будут построже.

Представительница Библейского общества Рейчел РАУНДС рассказала: «Мы подготовили специальные Библии для спортсменов и любителей спорта, где библейские тексты, относящиеся к спорту, были собраны в начале книги». Однако Оргкомитет олимпиады запретил Обществу использовать олимпийскую символику.

«Олимпийский комитет всегда ясно заявлял, что не будет способствовать распространению какой-либо религии. В Олимпийском парке будет мультирелигиозный центр, где желающие смогут найти и Библию», - заявили в оргкомитете. Его представители утверждают также, что в Пекине «Библии появились неизвестно откуда, и с китайским руководством это согласовано не было», и что Библейское общество не подавало официального прошения разрешить использование олимпийской символики.

Сatholicnews