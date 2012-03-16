Американец выжил благодаря Богу, мясу и видеоигре

42-летний водитель провел три дня в снежном плену в горах Монтаны. По его словам, своим спасением он обязан "Богу, куску вяленой говядины и видеоигре "Angry Birds", установленной на мобильном телефоне, сообщает ВВС.

В минувшее воскресенье Дэвид ХИТЕРЛИ отправился в горы, чтобы пофотографировать на природе.

Внезапно погода испортилась, а его машина застряла в труднодоступном месте, где отсутствовала мобильная связь.

Мужчина провел в машине трое суток, прежде чем снежная мгла рассеялась и он смог добраться до жилья.

Все это время он периодически прогревал двигатель и салон, слушал христианскую радиостанцию и играл на телефоне - "для просветления сознания".

Как рассказывает ХИТЕРЛИ, хотя надежда на спасение его не покидала, в понедельник ночью он, на всякий случай, написал завещание.

