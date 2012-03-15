Скандальный проповедник из США «отменил» конец света

Известный американский проповедник Гарольд Кемпинг наконец признался, что не знает, когда в действительности наступит конец света. Он пообещал, что больше не будет делать таких прогнозов.

"Мы смиренно признаем, что ошиблись с определением даты (конца света). Мы преклоняемся перед Богом и смиренно просим у Него прощения за это греховное утверждение", - сказал Кемпинг в эфире радиостанции Family Network, через которую он распространяет свои проповеди.

В заявлении сказано, что Family Network больше не будет возвращаться к теме конца света. "Мы получили очень тяжелый урок и поняли, что все в руках Божьих и это он изберет время для конца света, а не мы", - признал Кемпинг и его соратники.

Как известно, Кемпинг регулярно заявлял, что конец света вот-вот наступит и каждый раз называл новую дату.

Семнадцать лет назад он заявил, что апокалипсис наступит 15 сентября 1994. Когда этого не произошло, он объяснил, что ошибся в расчетах.

Кемпинг выступил с очередным прогнозом в начале 2011 г., заявив, что катастрофические землетрясения последних лет предвещают приближение Страшного суда. По словам священника, катастрофа должна была произойти 21 мая.

Когда 21 мая прошло без изменений, Кемпинг пояснил, что в действительности будет два конца света - "духовный" и "физический".

По его словам, 21 мая "весь мир содрогнулся от ужаса", и тем самым был "духовно уничтожен". Бог, таким образом, "добился в точности того, что он задумал". Тогда же он назвал новую дату апокалипсиса - 21 октября.

По его словам, это должен быть уже "физический" конец света. Кемпинг пояснил тогда, что он очень долго думал и в итоге пришел к выводу, что "конец наступит очень, очень тихо".

После 21 октября Кемпинг долгое время сохранял полное молчание, но наконец признался, что не имеет представления, когда наступит конец света.

ТСН