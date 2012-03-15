Мэр бразильского городка начал подготовку к концу света

Мэр города Сан-Франсиску-ди-Паула на юге Бразилии начал кампанию по подготовке местных жителей к концу света, который, по слухам, наступит в декабре 2012-го по календарю майя. Мэр Десиу Колла воспринял предсказание майя всерьез и считает, что его город, расположенный на высоте 907 метров над уровнем моря, может стать идеальным убежищем для тех, кто боится наводнений, резкого подъема уровня океанской воды и гигантских цунами.

"Даже те, кто не верит (в предсказания), должны быть готовы. В развитых странах уже давно принимают меры, не то, что у нас", - заявил он. Колла рекомендовал жителям города всегда иметь дома достаточный запас соли, риса, фасоли и питьевой воды, чтобы благополучно пережить перебои с поставками продовольствия в случае стихийных бедствий. "Сам я уже подготовил свой дом, и смогу автономно прожить от двух до трех месяцев", - признался градоначальник.

По календарю древних индейцев 21 декабря 2012 года закончится так называемый цикл длинного счета Эры Пятого Солнца, который начался в августе 3114 года до нашей эры. На этой дате календарь заканчивается, что дало пессимистам основания считать, что майя таким образом предусмотрели конец света. Многие исследователи, между тем, считают, что календарь майя предусматривает не планетарную катастрофу, а конец очередного цикла движения Солнечной системы и начало нового.

РИА Новости