На «острове церквей» замечена вулканическая активность

Сейсмологи говорят об усилении вулканической активности на греческом острове Санторини, который называют «островом церквей» из-за того, что на 8 тысяч местных жителей приходится более 300 храмов, а у каждой семьи есть своя домашняя церковь.

«Сейсмические станции на острове указывают на то, что кальдера вулкана Санторини снова просыпается», – говорит исследователь из Джорджии Эндрю Ньюмэн, который работает на Санторини с 2006, когда здесь были размещены более чем 20 станций GPS.

«После десятилетий низкой активности в пределах кальдеры вулкана Санторини в январе 2011 прошла серия землетрясений и деформации, – рассказывает Ньюмэн, считающий что ситуация становится опасной, – Жерло вулкана наполняется магмой, и мы пристально следим за этим процессом».

Санторини был относительно спокоен с середины века, – последнее извержение произошло в 1950-м и не было слишком сильным, – однако за три века до этого, в 1627, на этом самом южном из Кикладских островов случилось извержение, изменившее все Средиземноморье: под ударом грандиозного цунами пал господствовавший в регионе Крит.

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