Мэр итальянской деревни запретил жителям умирать

Мэр деревни Фальчано дель Массико на юге Италии запретил местным жителям умирать, сообщает La Stampa.

"Местным жителям, равно как и гостям деревни, запрещено покидать пределы земной жизни, чтобы отправиться на тот свет", - говорится в постановлении мэра Джулио Чезаре Фавы, которое вступило в силу 5 марта.

Причиной такого решения стало отсутствие в Фальчано дель Массико кладбища. До недавних пор жители деревни пользовались землями соседнего городка Каринола, от которого Фальчано отделился в 1964 году.

В течение долгого времени кладбище Каринолы (до 1964 года бывшее общим) планировалась увеличить, чтобы его часть отошла Фальчано. Однако так как никаких инициатив со стороны Каринолы не было, Фава решил разобраться с проблемой иначе, сообщает издание.

"Мое постановление - провокация. Но ситуация уже достигла пика. Что говорят люди? У них это вызвало настоящий народный гнев. Местные жители уже собрали тысячу подписей, а некоторые землевладельцы предложили мне свои участки", - комментирует Фава свое решение. Вместе с тем Il Messagero приводит слова мэра о том, что жители Фальчано оказались рады его постановлению.

С 5 марта два пожилых жителя деревни ослушались мэра и скончались.

В дальнейшем Фава планирует вместе с инженерами выбрать наиболее подходящую для кладбища землю, а вместе с адвокатами решить юридические вопросы, оставшиеся не решенными с властями Каринолы.

Мэром Фальчано дель Массико, в котором проживает 3700 человек, Фава стал в 2007 году.

Lenta.ru

