Экс-премьер Великобритании Тони Блэр порвал с Церковью
12:28, 13 марта 2012Мир
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И выступил за однополые «браки»
Бывший британский премьер-министр Тони Блэр, который перешел в лоно Католической Церкви после выхода в отставку с поста главы британского кабинета, порвал с Церковью. Причиной этого стала активная поддержка со стороны Блэра предложения о юридическом признании однополых «браков» в Соединенном Королевстве.
Блэр одобрил проект легализации союзов содомитов, который также нашел поддержку и у нынешнего британского премьер-министра Дэвида Камерона.
Католические епископы Великобритании выступили против государственного признания однополых «браков» и расширения традиционной трактовки понятия «брак» в угоду содомитам.
Седмица.
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