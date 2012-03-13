Экс-премьер Великобритании Тони Блэр порвал с Церковью

Бывший британский премьер-министр Тони Блэр, который перешел в лоно Католической Церкви после выхода в отставку с поста главы британского кабинета, порвал с Церковью. Причиной этого стала активная поддержка со стороны Блэра предложения о юридическом признании однополых «браков» в Соединенном Королевстве.

Блэр одобрил проект легализации союзов содомитов, который также нашел поддержку и у нынешнего британского премьер-министра Дэвида Камерона.

Католические епископы Великобритании выступили против государственного признания однополых «браков» и расширения традиционной трактовки понятия «брак» в угоду содомитам.

Седмица.

