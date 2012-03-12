В Словакии перед выборами молились и постились 40 дней

Перед досрочными парламентскими выборами словаки в течение 40 дней постились и молились, чтобы власть в стране получили люди умные и верные моральным принципам.

Перед выборами, прошедшими 10 марта тысячи словаков приняли участие в кампании «40 дней поста и молитвы за выборы».

На призыв Общественной ассоциации христианских общин более 2 500 человек со всей страны собирали людей доброй воли молиться о том, чтобы власть в государстве получили люди умные, ответственные и верные моральным принципам.

Общественная ассоциация христианских общин существует в Словакии с 1990 года и сейчас объединяет около восьми тысяч молодых людей, работающих в более 500 общинах. Ежегодно они проводят ряд национальных проектов для того, чтобы активно участвовать в общественной жизни.

Католический обозреватель