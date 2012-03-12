Экс-президент Германии отдыхает в монастыре

Экс-президент Германии Кристиан Вульф находится в монастыре после своей недавней отставки, он истощен и у него возможен нервный срыв, сообщает Spiegel, по версии которой, в монастыре Вульф может проходить медицинское обследование.

Как пишет Spiegel, «острая критика из-за кредитов, отпусков и возможных взяток подействовали на Вульфа хуже, чем кто-либо мог ожидать». Во время недавнего военного парада Вульф выглядел истощенным и измученным. После отставки экс-президент уехал в монастырь, и неизвестно, сколько еще времени он там проведет, сообщают источники Bild am Sonntag в политических кругах Германии. Название монастыря, где находится Вульф, не раскрывается.

По сведениям немецких СМИ, находящийся в монастыре Вульф может также проходить медицинское обследование. Как напоминает Spiegel, незадолго до отставки Вульф жаловался на колики в почках и проходил обследование в одной из больниц.

Известно, что Вульф является убежденным католиком. В 2007 году, еще будучи премьер-министром Нижней Саксонии, Вульф добился аудиенции с папой римским Бенедиктом XVI.

В середине февраля Вульф подал в отставку с поста президента Германии в результате целого ряда скандалов, связанных с его именем.

Скандал вокруг президента Германии начался в январе, когда немецкие и международные организации журналистов выступили с критикой в его адрес. Тогда сообщалось, что Вульф с помощью давления на журналистов Bild и Welt пытался предотвратить нежелательные для него публикации.

Позже Bild опубликовала новый компромат на президента Германии. По утверждению газеты, Вульф отдыхал за чужой счет на элитном курорте. Как подчеркивало издание, каникулы Вульфа с 31 октября по 3 ноября 2007 года мог оплатить его богатый друг.

Газета.Ru