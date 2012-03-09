Состоялось заседание Архиерейского синода РПЦЗ

6 марта 2012 года в Синодальном доме в Нью-Йорке под председательством Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона состоялось очередное заседание Архиерейского Синода РПЦЗ.

Митрополит Иларион сообщил о своей встрече со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, состоявшейся 2 февраля в синодальной резиденции Его Святейшества в Даниловом монастыре в Москве. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с предстоящим празднованием пятилетия подписания Акта о каноническом общении.

Празднование юбилея пройдет в мае 2012 года. На торжества в Россию будет направлена официальная делегация РПЦЗ во главе с ее Первоиерархом. В состав делегации вошли члены рабочей группы, созданной для обсуждения вопросов укрепления церковного единства.

Общецерковные торжества за границей состоятся в Лондоне и будут приурочены к совещанию архипастырей Русской Православной Церкви, несущих свое служение в рассеянии.

Владыка Иларион также сообщил о решении французского суда, признавшего недавно устав и состав Ассоциации Архангело-Михайловской церкви в Каннах по состоянию на 2006 год. Храм находится в непосредственном подчинении председателю Архиерейского Синода. Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви назначил епископа Варнаву (Прокофьева) настоятелем этого храма.

Архиепископ Берлинско-Германский Марк выступил с сообщением о прославлении в лике местночтимых святых новомученика Александра (Шмореля), состоявшемся 5 февраля в Мюнхене, а также о положении дел в Миссии Русской Зарубежной Церкви в Иерусалиме.

Следующее заседание Архиерейского Синода пройдет 12 июня.

Патриархия.ru