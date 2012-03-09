Большинство мигрантов в мире являются христианами

Почти половина всех мигрантов в мире являются христианами, мусульмане составляют чуть более четверти. Таковы данные исследования, проведенного религиозным научно-исследовательским институтом Pew Forum в Вашингтоне, сообщило агентство KNA.

Таким образом, 106 млн. мигрантов (всего - 214 млн. чел.) составляют христиане. Мусульмане являются второй по величине группой - 60 млн. В странах ЕС количество мигрантов-христиан составляет 26 млн., что в два раза больше, чем мигрантов-мусульман (13 млн.), отмечается исследовании.

В 2010 г. в США из 43 млн. иммигрантов 32 млн. человек принадлежали к христианам.

Седмица.