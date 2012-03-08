Джек-пот в 210 млн. долл. 81 летняя женщина держала в Библии
21:15, 08 марта 2012Мир
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"Нас действительно благословил Бог"
Чрезвычайную новость сообщило американское агентство "Reuters". 81-летняя пенсионерка Лииза ВАЙТ стала владельцем крупнейшего джек-пота за всю историю американской лотереи.
По словам женщины, вечером она купила лотерейный билет и, решив ничего не говорить о нем родным, положила его в свою Библию, потом легла спать, а уже на утро ее ждал приятный сюрприз - 210 миллионов долларов.
"Я очень счастлива за себя и свою семью. Нас действительно благословил Бог", - сказала УАЙТ.
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