Джек-пот в 210 млн. долл. 81 летняя женщина держала в Библии

Чрезвычайную новость сообщило американское агентство "Reuters". 81-летняя пенсионерка Лииза ВАЙТ стала владельцем крупнейшего джек-пота за всю историю американской лотереи.

По словам женщины, вечером она купила лотерейный билет и, решив ничего не говорить о нем родным, положила его в свою Библию, потом легла спать, а уже на утро ее ждал приятный сюрприз - 210 миллионов долларов.

"Я очень счастлива за себя и свою семью. Нас действительно благословил Бог", - сказала УАЙТ.

Кириос