Власть должна учитывать интересы несогласных с итогами выборов

Россия в своей политике должно учитывать интересы и потребности всех граждан, вне зависимости от их отношения к результатам прошедших президентских выборов, отмечают в Русской Православной Церкви. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.

«Выборы состоялись, президент избран. Что касается заявлений отдельных политических деятелей о «тысячах нарушений» в ходе электорального процесса – все они должны рассматриваться в правовом поле. Но это никак не отменяет факта свершившихся выборов», - заявил в понедельник председатель Синодального информационного отдела Владимир ЛЕГОЙДА.

В то же время, по его словам, для избранного президента, «получившего настолько убедительную поддержку со стороны граждан, теперь важно проводить такую политику, чтобы и другие люди увидели в нем своего президента». По словам представителя Русской Православной Церкви, нужно помнить, что «и убедительная победа на выборах, и поддержка большинства автоматически не гарантирует, что несогласные и недовольные вдруг изменят свою точку зрения».

Одной из ближайших задач избранного президента, по словам В.ЛЕГОЙДЫ, станет завоевание доверия тех, кто голосовал за других кандидатов. Судя по первым заявлениям В.ПУТИНА, считает В.ЛЕГОЙДА, эта задача им осознана, а, значит, и вполне может быть решена.

По его мнению, ключевым на данный момент станет вопрос, каковы будут дальнейшие действия — как власти, так и гражданского общества. «Очевидно, что за последние месяцы произошло немало важных событий. Прошедшие митинги — и против существующей системы, и за новоизбранную власть — говорят о желании людей активно выражать свою позицию и быть услышанными.

Главное — какие уроки все мы из этого извлечем. Многие говорят о «взрослении» гражданского общества. Так ли это — будет понятно и из реакции на результаты выборов. Надеюсь, она будет адекватной и позволит нашей стране мирно и успешно развиваться, гарантируя гражданам достойную жизнь», — сказал В.ЛЕГОЙДА.

Также представитель Московского патриархата поздравил всех кандидатов на пост президента России с их участием в прошедших выборах. По словам В.ЛЕГОЙДЫ, Церковь всегда благословляет верующих активно участвовать в выборах, а Святейший Патриарх обычно голосует одним из первых, вскоре после открытия избирательных участков.

