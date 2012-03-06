В Беларуси зарегистрировано 25 религиозных конфессий

В настоящий момент в Беларуси официально зарегистрированы и действуют 3374 религиозные организации, представляющие 25 конфессий и религиозных направлений. Об этом на пресс-конференции в Минске сообщил уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко. При детальном рассмотрении конфессиональной картины страны выясняется, что протестанты у нас отнюдь не находятся в меньшинстве.

Традиционно Беларусь считается православной страной. БПЦ и в самом деле занимает наиболее весомое место в духовной жизни республики. Согласно данным уполномоченного по делам религий и национальностей, она насчитывает сегодня 1567 религиозных общин, ей принадлежат 6 духовных учебных заведений, 34 монастыря, 14 братств, 10 сестричеств и 1348 церквей. Еще 156 православных храмов строится. Также в Беларуси зарегистрированы 33 общины старообрядцев, в распоряжении у которых находятся 28 культовых зданий.

Католических же общин куда меньше, их в Беларуси насчитывается 479. Римско-католической церкви принадлежат 3 духовных учебных заведения, 11 миссий и 9 монашеских объединений. Верующим доступны для посещения 465 костелов, еще 26 строятся.

Зато протестанты представлены в общей сложности 1025 религиозными общинами, которые неравномерно распределены между 14 направлениями. Наиболее крупной здесь является церковь христиан веры евангельской (пятидесятники), которая объединяет 512 общин: больше чем у католиков. Второе по численности общин протестантское движение — это евангельские христиане баптисты. Они зарегистрировали в Беларуси 286 религиозных общин.Cтоит отметить, что аппарат уполномоченного по делам религий и национальностей не дает официальной статистики по конфессиональному составу населения Беларуси и ее не собирает. Численность людей же в каждой общине может различаться, порой в десятки раз. Поэтому тот факт, что пятидесятники превосходят количеством общин католиков, не означает автоматически, что они превосходят их и числом.

Иудаизм представлен 53 общинами, относящимися к трем направлениям (ортодоксальное, хесэд-любавич и прогрессивное), в распоряжении у которых имеется 10 культовых зданий.

Мусульман в Беларуси объединяют 25 общин, среди которых 24 относятся к суннитскому, а 1 — к шиитскому направлениям ислама. В их собственности находятся 6 культовых зданий, в настоящее время ведется строительство мечети в Минске.

Всего с 1990 года различным религиозным организациям в Беларуси передано около 1150 культовых и иных строений, из них в распоряжение Белорусской православной церкви было передано около 840, Римско-католической — около 300, а иудеям — 10 зданий.

Уполномоченный по делам религий и национальностей отметил также, что из средств государственного бюджета ежегодно выделяются средства для проведения реставрационных и восстановительных работ в культовых сооружениях. При этом Леонид Гуляко подчеркнул, что речь не идет о строительстве новых храмов или восстановлении всех церквей, нуждающихся в ремонте. Государственные деньги расходуются лишь на те здания, которые относятся к категории памятников истории и культуры. На вопрос, сколько денег было выделено на эти цели в 2011 году, уполномоченный ответить затруднился, сославшись на то, что его ведомство не ведет такой статистики.

Леонид Гуляко привел несколько примеров. Так, по его словам на восстановление фресок в католическом Архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии в Минске государством в течение полутора лет было потрачено почти 3 млрд рублей. А на восстановление Фарного костела в Несвиже в 2011 году — около 2 млрд руб.

«Я должен сказать, что достаточно активно идет эта работа в республике, — сказал Леонид Гуляко. — Но становится она сложнее из-за того, что средств, сколько хотелось бы из бюджета получить и направить, не получается. И, безусловно, в один год мы не можем охватить все памятники».

Богослов.