В Страсбурге совершат мессу о Европе

В католическом кафедральном соборе Страсбурга 7 марта будет совершена месса о Европе. На ней будут присутствовать представители дипломатического корпуса, сотрудники Совета Европы и судьи Европейского суда по правам человека.

Богослужение возглавит архиепископ Страсбурга Пьер Гралле в сослужении с другими католическими епископами, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на распространенную информацию агентства KAI.

Богослужение приурочено к визиту епископов Юго-Восточной Европы в европейские институты в Страсбурге. Иерархи из Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Кипра, Греции, Молдавии, Румынии, Черногории, Македонии, Сербии и Турции - стран, где католики представляют собой религиозное меньшинство - будут знакомиться с деятельностью Совета Европы, Европарламента и Европейского суда по правам человека.

Епископы расскажут парламентариям и судьям о положении католиков в своих странах. Ожидается, что в ходе бесед будут затронуты вопросы защиты прав религиозных меньшинств в странах Европы.



