Сердце католического святого похищено из собора
14:04, 04 марта 2012Мир
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Бесценная святыня для прихожан
Неизвестный похитил главную реликвию католического собора Христа в столице Ирландии Дублине - сердце жившего в 12-м веке святого Лоуренса О`Тула, передает в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс.
О`Тул был епископом Дублина с 1162 по 1180 год. Его сердце с 13-го века хранилось в соборе в деревянной коробке, помещенной в железный ящик.
По данным полиции, в субботу злоумышленник прорезал отверстие в ящике и похитил реликвию.
По словам настоятеля собора, реликвия не имеет материальной ценности, но она бесценна для прихожан.
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