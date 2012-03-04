Сердце католического святого похищено из собора

Неизвестный похитил главную реликвию католического собора Христа в столице Ирландии Дублине - сердце жившего в 12-м веке святого Лоуренса О`Тула, передает в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс.

О`Тул был епископом Дублина с 1162 по 1180 год. Его сердце с 13-го века хранилось в соборе в деревянной коробке, помещенной в железный ящик.

По данным полиции, в субботу злоумышленник прорезал отверстие в ящике и похитил реликвию.

По словам настоятеля собора, реликвия не имеет материальной ценности, но она бесценна для прихожан.

РИА Новости

