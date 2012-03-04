В резиденции бен Ладена обнаружены две Библии

Группа лиц, которые в настоящее время разбирают здание в пакистанском Абботтабаде, где в последние годы своей жизни проживал, а затем был убит американскими спецназовцами Усама бен Ладен, обнаружила две христианские Библии на английском языке. Некоторые страницы обеих Библий повреждены, на некоторых подчеркнуты отдельные строки, сообщает агентство KIPA-APIC со ссылкой на британские СМИ.

Тщательно спрятанные экземпляры Библии не были обнаружены во время первого обыска в резиденции Усамы бен Ладена, проведенного сотрудниками службы безопасности Пакистана (ISI).

«Эти экземпляры были найдены тогда, когда мы проверяли комнаты в последний раз прежде чем уничтожаиь здание», - заявил офицер ISI в интервью английской ежедневной газете «The Sun». «Некоторые страницы были согнуты, мы сможем установить позднее, каков был к ним интерес бен Ладена», - уточнил офицер спецслужбы.

Седмица.