Затонувший лайнер Concordia оказался очагом разврата

В деле о расследовании катастрофы лайнера Costa Concordia появились новые подробности. Две женщины - бывшие члены экипажа - рассказали, что корабль был центром "сексуального разврата" и "наркотическим раем". Как рассказали женщины на допросе в итальянской прокуратуре, вся команда, в том числе и руководство, регулярно употребляла алкоголь, офицеры нюхали кокаин, а на борту с согласия капитана Фраческо Скеттино постоянно находились проститутки.

Однако из этих женщин, медсестра по имени Валентина, рассказала, что она работала с капитаном Скеттино на другом судне компании Costa Cruises, но ушла оттуда, потому что столкнулась с "коррупцией, наркотиками и проституцией". По ее словам, она работала на трех судах Costa Cruises, каждое из которых "было хуже предыдущего". Другая женщина, по имени Мария, рассказала прокурорам в Гроссето: "Я работала на Costa Concordia в 2010 году в течение двух месяцев. Очень часто сотрудники и другие члены экипажа были пьяны".

Она утверждает, что под действием алкоголя и наркотиков члены экипажа цеплялись к своим коллегам-женщинам. Компания Costa Cruises не будет реагировать на конкретные обвинения, но заявила, что на всех ее судах соблюдаются "строгие правила" и членов экипажа регулярно проверяют на употребление наркотиков. Правда, признали в компании, экипажу разрешено употреблять алкоголь, но в небольших количествах и только в свободное от смены время. Первое предварительное слушание по делу Costa Concordia пройдет 3 марта в Гроссето.

Напомним, лайнер с более 4000 человек на борту налетел на риф и начал тонуть у берегов итальянского острова Джильо в ночь на 14 января. В результате катастрофы погибли 25 человек, еще семеро считаются пропавшими без вести - скорее всего, они также мертвы. Экипаж сначала долго скрывал от пассажиров факт аварии. А затем капитан вместе с ближайшими помощниками, вопреки всем морским законам, покинул корабль еще до эвакуации всех пассажиров. По мнению экспертов, именно задержка с эвакуацией привела к человеческим жертвам.

ТСН