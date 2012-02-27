Православная Греция отмечает сегодня Чистый понедельник в связи с началом Великого поста перед Пасхой. Кризис кризисом, а праздники, тем более, церковные в стране никто не отменял и не отменит. Тысячи жителей Афин и других населенных пунктов Греции отправились сегодня в горы, чтобы предаться традиционному для этого праздника развлечению - запуску в небо воздушных змеев, сообщает ИТАР-ТАСС.

Чистый понедельник /Катара Девтера - по-гречески/ получил свое название у христиан от телесного очищения /"катарсиса"/, празднуемый после завершившегося в Греции 40-дневного периода масленичных карнавалов, он является тут фактически государственным праздником: закрыты все учреждения, предприятия, спортивные сооружения и супермаркеты, за исключением цветочных палаток и газетных киосков. В этот день работают еще районные рынки, на которых в обилии продаются фрукты и овощи, да рыбные лавки, ведь именно постные блюда составляют основной рацион греков в Великий пост.

Традиционно на таких гуляниях подаются крестьянское вино из бочек и постная еда - специально выпекаемый по этому случаю белый хлеб "лагана", фасолевый и чечевичный суп, греческий сыр "фета", маринованные овощи, халва, маслины.

С Чистого понедельника в Греции берет начало "Саракости" /Святая Четыредесятница/. Начинающийся с сегодняшнего дня пост длится 40 дней по числу дней, во время которых Христос ничего не ел в пустыне.