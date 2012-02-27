В Японии - первый паломнический маршрут

Епископат Японии стремится возродить культ 26 мучеников 1597 года. В Литургии их вспоминают как св. Павла Мики и его товарищи. В этом году исполняется 150 лет от их канонизации. По этому случаю церковь, название которой напоминает об их мученичестве в Нагасаки, станет национальной святыней.

Епископы также решили составить специальный маршрут из Киото в Нагасаки, который прошли пешком мученики к месту, где их замучили до смерти. Теперь этот путь, протяженность которого составит более 700 км, станет маршрутом для паломников.

Католический обозреватель