В Иерусалиме на Храмовой горе произошли беспорядки

На Храмовой горе в Иерусалиме после пятничной молитвы мусульман начались массовые беспорядки. Сотни арабов атаковали израильских полицейских и военных, забрасывая их камнями, несколько десятков участников беспорядков забаррикадировались в мечети Аль-Акса.

Полиция была вынуждена применить для разгона протестующих слезоточивый газ и шоковые гранаты. Более сорока человек арестовано, число раненых в ходе беспорядков пока неизвестно. При этом ранения получили 11 полицейских.

Проповедник мечети Аль-Акса, в которой забаррикадировались участники беспорядков, обратился к полиции с просьбой не пытаться войти в здание, чтобы не разжигать конфликт. Полиция планирует произвести новые аресты, в район введены дополнительные подразделения пограничных войск - Магав.

Глава полиции Иерусалимского округа генерал-майор Нисо Шахам отметил, что в эту пятницу полиция не вводила ограничений на посещение Храмовой горы мусульманами, как это обычно делается во время арабских волнений, а также в канун еврейских религиозных и израильских государственных праздников.

Седмица.