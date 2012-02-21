Патриарх Варфоломей присоединился к созданию Конституции Турции

20 февраля Константинопольский Патриарх Варфоломей по приглашению председателя Великого народного собрания Турции Джемиля Чичека прибыл в Анкару и принял участие в работе межпартийной комиссии по пересмотру Конституции, сообщает агентство «Ромфея».

Целью Патриархата является уравнение в правах религиозных меньшинств Турции. Патриарх Варфоломей передал на рассмотрение комиссии текст на 18 страницах, составленный представителями всех религиозных меньшинств Турции.

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