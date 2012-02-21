В Иерусалиме на Храмовой горе произошли беспорядки

На Храмовой горе в Иерусалиме 19 февраля израильские силы безопасности арестовали трех палестинцев. Они бросали камни в туристов, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на агентство KIPA.

Три полицейских были ранены в ходе столкновений.

По словам представителя полиции Микки РОЗЕНФЕЛЬДА, около 50 палестинцев были вовлечены в беспорядки.

Поводом для напряженности, по сообщениям СМИ, стали религиозные евреи, которые пытались взять штурмом Храмовую гору.