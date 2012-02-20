Президентом Германии станет бывший пастор

Канцлер Германии Ангела Меркель согласилась с предложением оппозиционных сил выдвинуть на пост президента 72-летнего правозащитника и бывшего протестантского пастора Иоахима Гаука.

«После активной дискуссии и учета различных предложений мы согласились, что кандидатом должен быть правозащитник Йоахим Гаук. Итак, мы рассматриваем его как следующего президента Германии», - отметила канцлер.

Й.Гаук является одним из лидеров диссидентского движения в ГДР, а также бывшим протестантским пастором. С 1990 года в течение 10 лет Йоахим Гаук был специальным представителем федерального правительства по работе с рассекреченными архивами бывшего Министерства государственной безопасности ГДР (Штази).

Оппозиция и партнеры Ангелы Меркель в правящей коалиции обсудили вопросы нового президента Германии после того, как 17 февраля подал в отставку Кристиан Вульф.

В течение последних месяцев К.Вульф оказался в центре коррупционного скандала. На прошлой неделе во время обнародования решения об отставке он заявил, что всегда действовал в рамках закона, однако, учитывая то, что из-за подозрений в коррупционных деяниях уровень доверия населения к нему упал, он считает свое пребывание на посту главы государства невозможным.

Радио «Свобода»

