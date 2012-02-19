В Житомирской области сгорела деревянная церковь Украинской православной церкви. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Украины.

По информации МЧС, в 14.25 18 февраля в здании Украинской православной церкви иконы Святой Марии Богородицы села Вышевичи Радомышльского района Житомирской области возник пожар, вследствие которого огнем уничтожена церковь.

В 16.40 пожарные потушили огонь. Причина пожара устанавливается.

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