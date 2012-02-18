В штате Нью-Джерси пройдет прощание с Уитни Хьюстон

Похороны Уитни Хьюстон пройдут сегодня в ее родном штате Нью-Джерси. Траурные мероприятия начнутся в полдень по местному времени и будут проходить в сугубо частной обстановке - на них приглашены лишь родные и близкие друзья певицы, трагически погибшей на прошлой неделе. Над всеми государственными учреждениями штата будут приспущены флаги, сообщает ИТАР-ТАСС.

Прощальная служба состоится в баптистской церкви "Новая надежда", где Хьюстон пела в хоре еще будучи ребенком. Вход в церковь, рассчитанную всего на 1,5 тыс человек, будет осуществляться только по спецприглашениям. В числе тех, кто получил приглашения - партнер Хьюстон по культовому фильму "Телохранитель" Кевин КОСТНЕР, телезвезда Опра УИНФРИ, ее крестная мать - "королева соула" Арета ФРАНКЛИН, Стиви УАНДЕР, Элтон ДЖОН и Алиша КИЗ.

К месту проведения панихиды уже несколько дней подряд люди несут цветы и зажженные свечи, оставляют открытки с соболезнованиями.

Семья Хьюстон попросила, чтобы все пожертвования в память певицы перечислялись на счет школы в городе Ист - Оранж, в которой она училась и которая впоследствии была переименована в ее честь.

