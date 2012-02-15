Власти Кельна официально реабилитировали жертв охоты на ведьм

Власти Кельна официально осудили охоту на ведьм 400-летней давности, пишет Koelnische Rundschau.

Они сделали это по просьбе 65-летнего евангелического священника и преподавателя уроков религии Хартмута Хегелера (Hartmut Hegeler).

По его словам, для него важна была не столько юридическая реабилитация осужденных за колдовство, сколько морально-этическая позиция городского совета.

В период с 1446 по 1662 год в Кельне более 100 человек уличили в колдовстве и по меньшей мере 38 из них казнили. Самым известным среди них стало дело главы кельнского почтамта Катарины Хенот (Katharina Henoth), которую пытали, задушили и сожгли как ведьму. Однако в действительности причины ее преследования были, скорее, политическими.

За реабилитацию Катарины Хенот выступили и ее родственники: 79-летний Ханс-Йоахим Хиртц (Hanns-Joachim Hirtz) из Кельна и 58-летний Карл-Йозеф Мюнх (Karl-Josef Muench) из Бернсхайма (Bensheim). Они являются потомками сестры Катарины в 15 поколении.

Ранее власти назвали в честь Хенот школу и улицу, а также поставили ее скульптуру на башне ратуши. Городской совет обратился также к Кельнскому архиепископству с просьбой выразить свое осуждение охоты на ведьм.

Ранее в американском городе Салем, штат Массачусетс, закрылся первый официальный магазин для тех, кто увлекается темами колдовства и магии.

Решение о закрытии торговой точки Official Witch Shop, где можно было купить книги, травы и аксессуары для проведения ритуалов, было принято ее владелицей, 78-летней Лори Кэбот.

Корреспондент