Колумбийские священники заказали свое "самоубийство"

Два священника, год назад найденные застреленными в столице Колумбии Боготе, сами наняли киллеров, сообщает ВВС.

Следователи по делу утверждают, что священники заключили договор о том, что они оба покончат с собой. Причиной послужило известие о том, что один из них болен СПИДом. Для исполнения задуманного они наняли киллеров, потому что сами решиться на это не могли.

Двое из предполагаемых убийц сейчас находятся под следствием. Их удалось найти по телефонным звонкам убитых.

Трупы священников Ричарда Пиффано и Рафаэля Реатиги были обнаружены с огнестрельными ранениями в машине на юге города Боготы в январе 2011 года.

Следователи утверждают, что служители церкви заплатили убийцам примерно 8500 долларов за то, чтобы их убили и замаскировали убийство под вооруженное разбойное нападение.

Священники дружили еще со времени учебы и часто вместе служили религиозные мессы. На последней совместной церковной службе отец Реатига призвал прихожан молиться святой Марте, являющейся покровительницей всего безнадежного, а отец Пиффано призвал молиться за него.

Родственники убитых уверены, что священники погибли в результате разбойного нападения. Они также опровергают сведения о том, что священники находились в гомосексуальной связи.

