В храме Мукачево установили гигантскую витражную икону

В храме города Мукачево на Закарпатье установили гигантскую витражную икону. "Тайную вечерю" из десяти тысяч стеклянных пазлов сделал местный художник. Священники говорят - это самая лучшая работа в Украине.



Чтобы установить икону из стекла, в деревянном храме вырезали целую стену, ведь она весит почти тонну. Сначала художник Юрий ВАРГА нарисовал картину на бумаге, а потом начал собирать ее из стекла, использовав при этом десять тысяч разноцветных пазлов.

Юрий ВАРГА, художник:

- Четыре месяца работал с утра до вечера, по ночам сидел, я был просто вдохновленный этим проектом и мне очень-очень нравилось это делать. Необычность этой иконы еще и в том, что ее форму и размер необходимо было подстраивали под размеры стены. На традиционных изображениях - апостолы сидят за длинным прямоугольным столом. На стеклянной иконе - они за овальным столом. В остальном - говорит Юрий ВАРГА - пытался соблюсти все каноны иконописи.

Священники верят, что после установки образа в храм будут приходить больше верующих. И добавляют - витражная икона - это не только красиво.

А художник обещает, что это не последняя работа для церкви. Впоследствии в храме появятся еще несколько образов из стекла. Каких именно - сейчас решают.

Подробности-ТВ