У горы Афон произошло сильное землетрясение

Близ Святой горы Афон на севере Греции произошло сильное землетрясение. Как сообщил Геодинамический институт Афинской обсерватории, его магнитуда составила 5,1. Пострадавших и разрушений нет, отметили в полиции северной области Халкидики.

Как установили сейсмологи, эпицентр подземного толчка находился в море в 24 километрах от Афона и в 243 километрах к северу от Афин. Американская геологическая мониторинговая служба предварительно оценила магнитуду землетрясения в 5,3.

Греция - одна из наиболее сейсмоактивных стран в Европе, и на нее приходится половина всех землетрясений, происходящих на континенте, сообщает ИТАР-ТАСС.