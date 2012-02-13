Штат Вашингтон легализовал однополые «браки»

Палата представителей штата Вашингтон (США) приняла законопроект, разрешающий регистрацию «браков» между однополыми парами. Одобрение закону высказали 55 членов палаты, против проголосовали 43. Ранее законопроект был одобрен сенатом, сообщает aciprensa.

Среди сторонников нового закона в Палате представителей Вашингтона оказались, в основном, демократы. Против голосовали члены Республиканской партии. На этой неделе планируется подписание документа губернатором штата Кристин Грегуар. Ожидается, что ратификация произойдет 14 февраля.

В настоящее время однополые «браки» частично признаны в округе Колумбия, где имеют юридическую силу зарегистрированные в других местах гомосексуальные союзы. Вашингтон станет 7 штатом, легализовавшим регистрацию гомосексуального «брака» в США. Ранее союз между однополыми парами узаконили Массачусетс, Коннектикут, Айова, Нью-Хэмпшир, Вермонт и Нью-Йорк. Не так давно апелляционный суд Сан-Франциско признал неконституционным запрет на регистрацию однополых «браков» в Калифорнии.

Сторонники традиционного представления о семье заявили, что намерены обжаловать решение Палаты представителей в высших инстанциях.

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