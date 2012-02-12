Израиль планирует построить новое здание на Храмовой горе, рядом с мечетью Аль-Акса, сообщает MIGnews со ссылкой на агентство Маан.

Фонд культурного наследия Аль-Акса утверждает, что муниципалитет Иерусалима представил план проекта нового здания.

По данным фонда, проект, площадь которого составит 3.700 квадратных метров будет возведен рядом с воротами Муграби (ворота около Стены Плача). Высота здания составит пять этажей, два из которых будут подземными.

В здании разместятся еврейский музей, лекционные залы, выставочные залы, библиотеки и архивы и центр туристической информации.

"Здание будет служить интересам поселенцев и иностранных туристов, - говорится в сообщении Фонда. – Израиль уже около пяти лет проводит раскопки, разрушая различные строения арабских и исламских периодов".