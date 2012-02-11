Открыта подписка на первый украинский журнал для паломников

Редакция первого в Украине туристическо-паломнического журнала «Путь пилигрима» объявила об открытии подписки на свое издание.

Как сообщил «УНИАН-Религии» главный редактор журнала Александр АНДРУЩЕНКО, оформить годовую подписку на журнал «Путь пилигрима» можно в редакции.

"Учитывая то, что 99% людей, находящихся в любой стране мира, так или иначе, посещают исторические и культовые сооружения, журнал в живой и доступной форме рассказывает о Святых местах и святынях", - отмечает А.АНДРУЩЕНКО.

С условиями подписки и архивом публикаций можно ознакомиться на сайте журнала.

*** «Путь пилигрима» издается с декабря 2011 года. Журнал одновременно отвечает интересам туриста, путешественника и паломника.

«Путь пилигрима» сочетает в себе важную историческую информацию, интересные факты и практические советы.

Учредитель - фирма "Фавор плюс"

