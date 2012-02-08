На Святой земле осквернили православный монастырь

Две машины и каменный забор рядом с Крестовоздвиженским монастырем в Иерусалиме осквернены в понедельник, 6 февраля, ночью. В этой акции вандализма подозревают местную праворадикальную группу - т. н. "Молодежь холмов".

Характерные для акций этой экстремистской группы надписи на иврите "Таг Махира" ("Расплата" или "Ценник") были обнаружены во вторник, 7 февраля, утром. Кроме того, там были граффити, оскорбляющие Иисуса, слова "Мигроне", "Смерть христианам" и звезды Давида.

"Я - священник, я прощаю", - сказал член монастырского братства о. Клаудио. Оскверненный монастырь находится в ведении Греческой Православной Церкви. По преданию, он был построен на том самом месте, где когда-то росло дерево, из которого был сделан крест для распятия Иисуса Христа.

По словам пресс-секретаря полиции Израиля Микки Розенфельда, слова "Расплата" были написаны вандалами во время весьма нетипичной атаки на христианские святыни в Иерусалиме. Есть подозрение, что это может быть намеренная провокационная акция (в т.ч. арабская), направленная против упомянутой радикальной израильской группы. Он добавил, что полиция начала расследование инцидента.

Кириос



