В интернете появилась реклама "православных сигарет"

В русскоязычном сегменте Интернета появилась реклама "православных сигарет".

Информацию распространяет несуществующий "Нижнепокровский приход святых мученников Иерофена Скаримского" (сохранена орфография оригинала).

Как сказано в анонсе, сигареты имеют разную степень крепости: "Super Light" - "Святой Дух", "Light" - "Сын", "Original" — "Отец".

На каждой пачке надпись: "Курить грешно".

Сообщение о новой продукции распространяется среди блоггеров. Многие из них полагают, что это антицерковная акция, а "православные сигареты" - фантазия, воплощенная с помощью фоторедактора.

О качестве "информации" можно судить по в публикации на одном из форумов, где говорится, что "фирма", кроме всего прочего, предлагает "эксклюзивную коллекцию мироточащих пачек", освященных в некоей "Володарской Пресвятой обители". Ценителям новой марки предлагается принять участие в специальной акции: собрать 100 инсертов с библейскими цитатами и получить отпущение грехов вне очереди. Подчеркивается также, что "табак собран и высушен руками монахов на полях архимандрита Всеяузского и освящен в купели".

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