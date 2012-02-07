В Германии открыли церковь с необычной стеклянной кровлей

На берегу Северного моря, неподалеку от курортного местечка Шиллиг, где проживают преимущественно протестанты, возведено необычное здание католической церкви Св. Марии с видом на море, сообщили германские СМИ. Верующих католиков насчитывается в округе всего 800 человек.

В народе эту церковь с уникальной стеклянной крышей, напоминающей гребень морской волны, называют по-старому – «Церковь у моря». Новое здание заменило построенное 45 лет назад и почти полностью рассыпавшееся известняковое здание. Реконструкция старого храма была экономически невыгодна, поэтому решили возвести новое, весьма оригинальное - стоимостью в 4,7 млн евро.

Благодаря необычной стеклянной крыше эта церковь в зависимости от сезона и времени дня на своих внутренних стенах отражает природный свет, «слушает море» и «смотрит в небо». Вечером и ночью светодиодные фонари освещают стеклянную крышу, которая видна отовсюду, поэтому к ней стекаются толпы отдыхающих и туристов.

Помещение церкви в свободное от богослужений время планируется использовать также для проведения музыкальных концертов.

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